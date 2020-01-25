المركز الوطني: لم تسجل أي حالة مصابة بفيروس كورونا في ليبيا

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عدم تسجيل أي حالة للمرض المتسبب بفيروس الكورونا الذي ظهر في جمهورية الصين مؤخرا وتسرب إلى عدة دول أخرى.

كما أكد المركز أن إدارة الرصد والاستجابة السريعة التابعة له قد اتخذت التدابير اللازمة لرفع درجة اليقظة والتأهب لاكتشاف أي حالات اشتباه والتبليغ عنها من خلال نظام الإنذار المبكر للرصد، والشبكة الوطنية للرصد التي تغطي معظم المستشفيات والمرافق الصحية في كل البلديات، مشيرا إلى أن مركز الاتصال الوطني للوائح الصحية الدولية في تواصل مستمر مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، وذلك لمتابعة أي إجراءات طارئة تصدر من المنظمة بالخصوص.

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