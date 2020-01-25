وزارة الصحة تنفي وفاة إحدى حالات الإنفلونزا الموسمية في البيضاء

نفت وزارة الصحة بالحكومة الليبية وفاة إحدى الحالات المصابة بالإنفلونزا الموسمية بمستشفى الثورة التعليمي بالبيضاء.

ووفق الوزارة فقد أوضح مدير المستشفى عبد الرحيم مازق، أن هناك ثماني حالات مستقرة جرى أخذ عينات منها، وسيتم إرسالها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لمعرفة نوع الإنفلونزا، داعيا الجميع إلى استقصاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم بث الرعب بين المواطنين، مؤكدا أن الوضع في المستشفى تحت السيطرة.

يذكر أن مستشفى الثورة بمدينة البيضاء شهد مساء الخميس دخول ثماني حالات مصابة بالإنفلونزا الموسمية إلى العناية الفائقة.

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