رئيس الحكومة يلتقي وفدا من أعيان ومشائخ بلدية القواليش

التقى رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، أعيان ومشائخ وحكماء بلدية القواليش للوقوف على أوضاع واحتياجات البلدية.

وخلال اللقاء اطلع رئيس الحكومة على طلب الأعيان تسمية مجلس تسييري جديد للبلدية، يضم كافة الكفاءات التي تمثل تركيبات المنطقة.

كما تم التطرق إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه مختلف القطاعات بالبلدية، بما يضمن توفيرها من قبل رئاسة مجلس الوزراء خدمة للمواطنين وتخفيفا لأعبائهم.

وفي هذا الصدد ثمن وفد القواليش دور الحكومة الليبية في توفير كافة الخدمات للبلدية، مشيدين بدور القوات المسلحة في تحرير البلاد وتأمينها.

كما بحث رئيس الحكومة الليبية مع رئيس المجلس التسييري لبلدية قصر بن غشير لطفي الكبير، وعضو المجلس الهادي الدهماني، أوضاع البلدية، واحتياجاتها، وذلك خلال اجتماع في مدينة بنغازي. الاجتماع تطرق أيضا إلى بحث آلية عمل لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية التي تهدف إلى تقليل المشاكل وحل المختنقات مؤقتا. حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لن تتأخر عن تقديم كل ما هو متاح لديها لبلدية قصر بن غشير وذلك للتخفيف من معاناة أهلها، مشددا على ضرورة توفير السلع التموينية للبلدية، وتوفير الدعم للنازحين.

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