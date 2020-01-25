جلسة حوارية بين المكونات المجتمعية والجهات الرسمية ببلدية اوباري‎

تحت شعار ” اوباري في الاتجاه الصحيح ” عقد ببلدية اوباري خلال اليومين الماضيين الملتقى الأول للشباب ومؤسسات المجتمع المدني والحكماء والأعيان والمجلس البلدي اوبارى

جرت خلال الملتقى جلسة حوارية بحضور المجلس البلدي والمجلس الاستشاري والخبراء والأعيان والحكماء وعدد من نشطاء المجتمع المدني ببلدية اوباري طرحت خلالها عددا من الموضوعات المتعلقة بالخدمات داخل البلدية ..حيث أشار عميد البلدية على أهمية جباية الإيرادات للبلدية وذلك لحلحلة بعض المشاكل و المختنقات في بعض مناطق البلدية .

شهدت الجلسة عدد من المداخلات من قبل الحاضرين التى أكدت على ضرورة خلق فرص التواصل بين المجلس البلدي ومؤسسات المجتمع المدني والشباب .

وأكد عميد البلدية بانه تم تشكيل عدد من اللجان من قبل الخبراء والأكاديميين للتواصل مع الشركات النفطية العاملة بالمنقطة الجنوبية وحثها على توفير فرص عمل للشباب الباحثين عن عمل والمساهمة في التنمية داخل البلدية.