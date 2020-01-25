بلدية طبرق تشكل لجنة طوارئ لرصد مرض الإنفلونزا الموسمية

كشف مروان يونس، الناطق باسم بلدية طبرق، تشكيل لجنة طوارئ لرصد مرض الإنفلونزا الموسمية ومكافحته تتكون من الصحة والتعليم وصحة المجتمع والمركز الطبي ومديرية الأمن والحرس البلدي والزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والمياه والصرف الصحي.

وبحسب يونس، جاء تشكيل اللجنة بعد انتشار مرض الإنفلونزا الموسمية بمدينة البيضاء ودخول بعض الحالات العناية الفائقة، لافتًا إلى إعداد خطة استباقية لمكافحة المرض من خلال توفير الأمصال اللازمة.

جاء ذلك خلال اجتماع صباح اليوم السبت ضم رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، مع عدد من الجهات بالمدينة؛ لبحث الاستعدادات الكفيلة بمنع انتشار الإنفلونزا الموسمية بالبلدية.

وأفاد مروان يونس الناطق باسم بلدية طبرق «بوابة الوسط»، بأن الاجتماع الذي عُـقد بمقر بلدية طبرق جاء بناء على طلب من بوالخطابية.

وأكد مستشفى الثورة التعليمي المركزي بمدينة البيضاء، الخميس الماضي، دخول ثماني حالات مصابة بالإنفلونزا الموسمية إلى العناية الفائقة بالمستشفى، مشيرًا إلى أن «الوضع تحت السيطرة».

وأوضح المكتب الإعلامي بالمستشفى إلى «بوابة الوسط» أنه جرى إغلاق الغرف وإيقاف استقبال حالات مرضية أخرى، وإعلان حالة الطوارئ لفتح جميع العيادات بمدينة البيضاء وضواحيها.

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