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“أمن بنغازي”: ضربة جديدة ضد تجار المخدرات

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت مديرية أمن بنغازي توجيه قسم شرطة النجدة ضربة أمنية ضد تجار وحائزي المواد المُخدرة في منطقة بوهديمة، وضبط كميات هائلة من المواد المخدرة.

وقالت المديرية بصفحتها في “فيسبوك” إن أعضاء القسم داهموا ما يعرف بمقر المثابة الثورية سابقاً في منطقة بوهديمة، والذي تم الاستيلاء عليه من قبل تجار الخمور والمخدرات والحبوب المهلوسة.

وأشارت المديرية إلى أن قسم النجدة تلقى شكاوى من عدة مواطنين حول قيام أشخاص موجودين داخل المقر بالإتجار في المواد المخدرة، متخذين من دائرة منطقة بوهديمة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وقالت المديرية إنه وعقب تقنين الإجراءات وأخذ الإذن تمت مداهمة المكان وضبط “كميات هائلة” من المخدرات، فيما لاذ مروجو المخدرات بالفرار.

ولفتت المديرية إلى أن قسم شرطة النجدة لديه أسماء المروجين، متوعدا بالقبض عليهم قريباً وتحويلهم إلى العدالة لاتخاذ كامل الإجراءات القانونية حيالهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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