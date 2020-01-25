المحجوب: الجيش لم يعلن أسماء اللجنة العسكرية (5+5)

نفى مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب، السبت، صحة ما نشر بشأن الإعلان عن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

ووفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية، قال المحجوب، إن الجيش لم يصدر أي بيانات رسمية ولم يعلن عن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة حتى الأن، موضحاً أن “اللجنة العسكرية تتمثل مهامها في استكمال ما تم التوافق عليه في القاهرة”

وتابع: “على رأس هذه البنود هو سحب سلاح “المليشيات”، وأنه دون سحب أسلحتها يمكن أن تعود الأمور إلى المربع الأول”

ونشرت”العين الإخبارية”، الجمعة، تصريحات عن الناطق باسم رئاسة أركان البحرية التابعة للجيش الليبي علي ثابت، أسماء ‏أعضاء لجنة “5+5” العسكرية التي ستشرف على الترتيبات الأمنية لمخرجات مؤتمر برلين الذي انعقد في الـ19 من يناير الجاري.

وقال ثابت، إن الجيش الليبي اختار من طرفه كلا من، ‏رئيس أركان القوات البحرية فرج المهدوي، وآمر المناطق العسكرية الجنوبية بلقاسم الأبعج، وآمر المنطقة العسكرية الغربية الهادي الفلاح، وإدريس مادي، وعطية حمد مدير إدارة الحسابات العسكرية

ووفقا لما نشرته “العين”، اختارت حكومة الوفاق كلا من، ‏الفيتوري غريبيل، قائد اللواء الثاني مشاة، وأحمد أبوشحمة، آمر غرفة عمليات المنطقة الوسطى، ومختار نقاسا ومحمود بن سعيد القياديين الميدانيين في “بركان الغضب”، وعبدالرحمن محمد الجطلاوي مدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.