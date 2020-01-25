بلدية طبرق “تدق ناقوس الخطر” من الإنفلونزا

عقد المجلس التسييري لبلدية طبرق، بدعوة من رئيسه فرج بوالخطابية، اجتماعا طارئا السبت، مع الجهات ذات الاختصاص لمناقشة مرض الإنفلونزا الموسمية وكيفية الوقاية منه.

وقال المجلس البلدي بصفحته في “فيسبوك”، إن رئيسه “دق ناقوس الخطر بعد انتشار هذا المرض بمدينة البيضاء والقبة”، وقرر تشكيل لجنة لدراسة كل المعوقات وإيجاد الحلول العاجلة وتوفير كل ما يلزم من أدوية ومعدات.

وناقش بوالخطابية تفاصيل مرض الإنفلونزا الموسمية وسبل الوقاية منه ومدى استعداد مركز طبرق الطبي والعيادات وصحة المجتمع للوقاية منه.

وأكد بوالخطابية ضرورة تفقد مصادر المياه والمرور على محطات تحلية المياه الخاصة القصابة وأسواق الطيور ومكبات القمامة، لأنها تمس صحة المواطن.

وحضر الاجتماع رئيس وأعضاء المجلس التسييري، ومدير مركز طبرق الطبي، ومراقبة الصحة، والهلال الأحمر، وصحة المجتمع والإصحاح البيئي والحرس البلدي والزراعة، ومسؤولون آخرون.

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