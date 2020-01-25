اتفاقية تعاون بين مكتب الثقافة بنغازي والجمعية المهنية للأرشيف والمكتبات الليبية

بنغازي 25 يناير 2020 (وال)- احتضن مركز وهبي البوري الثقافي ببلدية بنغازي اليوم السبت، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين إدارة التدريب والتطوير بمكتب الثقافة بنغازي، والجمعية المهنية للأرشيف والمكتبات الليبية.

وقالت رئيسة قسم التدريب والتطوير السيدة ابتسام الشيخي، إن التوقيع تم مع رئيس مجلس إدارة الجمعية السيدة خديجة الفضيل، وبحضور أعضاء من الجمعية.

وأوضحت السيدة ابتسام الشيخي أن الاتفاقية – تحصلت وكالة الأنباء على نسخة منه – نصت على تنسيق برنامج تدريبي في مجال المكتبات والمعلومات والأرشيف، كم نصت على أن تلتزم الجمعية بتقديم برنامج تدريبي مجاني.

يُشار إلى أن هذه الاتفاقية هي الثانية؛ حيث وقّع قسم التدريب والتطوير بمكتب الثقافة بنغازي في يناير الماضي، اتفاقية تعاون في مجال التدريب مع منظمة ميزان للتنمية. (وال- بنغازي) ف م/ ر ت

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