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مقتل وافد مغربي وإصابة 3 أشخاص بينهم طفلان نتيجة القصف على شرفة الملاحة

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

 

  • أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، عن مقتل أحد العمالة الوافدة «مغربي الجنسية»، وإصابة ليبي وطفلين بإصابات بليغة، نتيجة القصف الجوي على منطقة شرفة الملاحة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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