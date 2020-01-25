درنة تحتضن الملتقى الأول لرجال الأعمال

لأول مرة يناقش الاقتصاد الليبي ومستقبله في ملتقى ضم رجال الأعمال الليبيين في مدينة درنة، بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة درنة، بالتعاون مع كلية الاقتصاد بجامعة عمر المختار وجامعة بنغازي.

وجاء الملتقى لدراسة الأزمة المالية والاقتصادية الليبية، وتداعياتها وسبل تجاوزها، ودور القطاع الخاص في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والتحديات التي تواجهه، والمتطلبات التنظيمية والتشريعية اللازمة لتهيئة مناخ اقتصادي جاذب للاستثمار الوطني والخارجي، والمعالجات المقترحة في ضوء التجارب الدولية.

ويهدف الملتقى إلى بيان أسباب الأزمة الليبية واستعراض بعض النماذج العربية والدولية والاستفادة منها، واقتراح الحلول المبتكرة وطرح المعالجات الناجمة.

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