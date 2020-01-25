“تعليم الوفاق” تُنهي خطة شاملة لتطوير التعليم الفني

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الانتهاء من إعداد الخطة الشاملة لتطوير منظومة التعليم الفني، وقالت إن تنفيذها سيكون بعد اعتمادها خلال الفترة القادمة.

وقالت الوزارة بصفحتها في “فيسبوك”، إنها اقتربت من وضع اللمسات النهائية للإستراتيجية الجديدة لتطوير منظومة التعليم الفني وفقًا لحاجة سوق العمل، وللمساهمة في فتح آفاق تعليمية فنية معاصرة تهدف إلى سد احتياجات سوق العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة.

ونقلت الوزارة عن مصدر بمكتب وكيل وزارة التعليم لشؤون الهيئات والمراكز، قوله إن الإستراتيجية الجديدة تقوم على أساس “الجودة العالمية، والهيكلة المرنة وغير التقليدية للتعليم الفني، وتغيير مسميات المعاهد الفنية إلى مسميات أكثر جاذبية لكسر الحاجز النفسي للأسر المثقفة”.

وتشمل الاستراتيجية “وضع معايير منهجية وطنية ومجتمعية لقيم وأخلاقيات المهنة ومعايير محكمة لاختيار قيادات التعليم الفني وأخرى خاصة بتأليف وإعداد المناهج الدراسية للتعليم الفني وتصميم الكتاب المدرسي (جرافيكيا) مع اللجوء إلى نوعية معينة من رسامي الصور التعليمية”.

كما سيتم تأسيس كيانين مستقلين للتدريب والإعلام تكون مسؤوليتهما تنفيذ التدريبات ووضع الخطط التدريبية لرفع كفاءة التوجيه الفني ومعلمي المواد الفنية والتطبيقات العملية والمواد الثقافية، ووضع خطة تدريبية موازية لرفع الاجهزة المعاونة من الشئون الادارية.

أما الكيان الآخر يهتم بتشكيل رأي عام داعم لفكرة الالتحاق بالتعليم الفني، وتشجيع البحوث الطلابية والابتكارات بعمل معارض سنوية للمبتكرين والموهوبين من طلاب التعليم الفني.

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