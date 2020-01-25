نظير إرهابه وجرائمه..19 عامًا سجن لدوره في هجمات السفارة الأمريكية في بنغازي

أخبار ليبيا24- خاص

منذ البداية وأثناء محاولات الإرهابيين بمختلف عقائدهم وتوجهاتهم السيطرة على بعض المدن والأحياء في مدن ليبية أخرى كانت محاولاتهم محكوم عليها بالفشل منذ البداية لأن الليبيين لايرضون أي تواجد لهم.

كثير من الليبيين قاوموا هذا التنظيم بفكره الدخيل، بعضهم قاومه علانية، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر القنوات الفضائية وبالقلم، فيما قاومهم الآخرين بالبندقية إلى أن تم تطهير البلاد منهم ومن شرهم ودنسهم.

ورغم جرائم الإرهابيين البشعة والعقوبات القاسية التي أنزلها في حق معارضيه ورافضيه إلا أن الليبيين لم يخضعوا ولم يجبنوا ولم يتأخروا في حمل السلاح ضده عندما حانت الفرصة لهم.

وبعد هذه الحرب ضد الإرهاب أصبح مصير الإرهابيين محتم، حيث قتل الكثير منهم أثناء المواجهات وغيرهم تم القبض عليه، فيما تمكن آخرون من الفرار ظنًا منهم أنهم بهذا الفرار أصبحوا في مأمن من عمليات الملاحقة وقتلهم واعتقالهم.

وحتى من تمكن من الفرار وحاول استغلال الصحراء ومناطق الجنوب الليبي ملاذًا له، فتمت ملاحقتهم أرضًا وجوًا، حيث كانت لهم القوات المسلحة وطاردتهم من مكان إلى مكان في تلك الصحاري والأودية وقتلت الكثير منهم وجوًا استهدفتهم طائرات “أفريكوم” وتمكنت من قتل قادة في غارات عادة.

تم التضييق عليهم، وعدم ترك المجال لهم لتنفيذ أية اعمال إرهابية، واعتمدت القوات المسلحة وطائرات “أفريكوم” الضربات الاستباقية والملاحقة والمتابعة بكل الطرق وكافة الأساليب لحرمانهم تنفيذ أية هجمات على النقاط الأمنية والمدن والقرى.

وكل عملية قبض على أي إراهابي أو قتله هي ضربة موجعة لكل الإرهابيين و هي أيضاً رسالة تحذير لباقي الارهابيين في ليبيا أن مصيرهم مهما هربوا أو اختفوا لن يكون مختلفًا عن مصير من قتلوا أو اعتقلوا.

ولايخفي الليبيين بعد كل عملية قتل أو قبض على الإرهابيين – الذين حولوا حياتهم إلى جحيم – فرحتهم وسعادتهم ومتابعتهم لتلك الأخبار بشكل كبير، و هي ليست شماتة بل هي فرحة تلقائية شعبية لأن بقائهم في ليبيا سيؤدي إلى مزيد من الفوضى التي لا يسعى الليبين إليها.

وأخبار القبض على الإرهابيين التي تتوارد تباعًا هي رسالة للإرهابيين بأن الليبين يبحثون عنك و سيجدونك بدون شك، فالإرهاب في ليبيا على مسار الانهيار و الهزيمة الحتمية لأنه يفتقد لأي دعم محلي من قبل المجتع الليبي.

وفي هذا الصدد صدر حُكمًا على متشدد ليبي يوم الخميس الماضي بالسجن لأكثر من 19 عامًا على يد قاضٍ اتحادي لدوره في هجمات السفارة الأمريكية في بنغازي خلال عام 2012 التي أودت بحياة سفير الولايات المتحدة وثلاثة أمريكيين من أفراد الأمن.

وأدين المتشدد مصطفى الإمام من قبل هيئة محلفين العام الماضي بالتآمر لتقديم الدعم المادي للإرهابيين الذين كانوا مسؤولين عن الحصار المفروض على البعثة الدبلوماسية الرئيسية وجهاز الأمن المركزي القريب.

وذكرت “نيويورك تايمز” أنه أثناء المحاكمة في محكمة الولايات المتحدة المحلية في واشنطن في الربيع الماضي، أدان المحلفون الإمام بتدمير المجمع وتعريض الأرواح للخطر، لكنهم وصلوا إلى طريق مسدود بسبب تهم القتل.

وقال ماثيو بيد محامي الإرهابي المتهم في رسالة بالبريد الإلكتروني مساء الخميس :”إن الاستئناف كان قيد التنفيذ”.

وكتب بيد أيضًا : “نشعر بخيبة الأمل إزاء الحكم، الذي استند إلى مزاعم لم تصدقها هيئة المحلفين، لقد وجد القاضي أن الإمام لعب دورًا ثانويًا في هذه الأحداث ولم يكن لديه أي عداء تجاه أمريكا، وهو أمر مشجع”.

وذكر المحامي :”نحن نتطلع إلى تقديم استئناف، ونأمل تقديم المسؤولين الحقيقيين عن هذا الهجوم إلى العدالة”.

وجادل المدعون العامون الفيدراليون بأن الإرهابي الإمام، الذي تم القبض عليه في ليبيا عام 2017، كان يجب أن يحصل على الحد الأقصى 35 عامًا، وقالوا إن سجلات الهواتف المحمولة وضعته في المجمع أثناء الهجوم وأنه قضى 18 دقيقة على الهاتف وهو يتحدث إلى زعيم الميليشيا الذي قام بتنسيق الحصار، الإرهابي أحمد أبو ختالة.

وقال ممثلو الادعاء إن الإرهابي الإمام كان بمثابة “عيون وآذان” الإرهابي بوختالة، الذي حكم عليه القاضي كوبر بالسجن لمدة 22 عامًا في عام 2018، وهو أقل بكثير من عقوبة السجن المؤبد التي طلبتها وزارة العدل.

وفي دعوى إصدار حكم ضد الإمام، كتب المحامي أن موكله كان رجلاً ضعيفًا وغير متعلم وبسيط “ليس مقاتلًا أو إيديولوجيًا أو إرهابيًا”، مؤكدًا أنه ارتكب خطأً هائلاً عندما وافق على مساعدة صديقه الإرهابي بوختالة، في إتلاف ونهب المجمع.

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