«الوطني لمكافحة الأمراض»: لا إصابات بفيروس «كورونا» الجديد في ليبيا

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم السبت، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس «كورونا» الجديد 2019 الذي ظهر في الصين وتسرب إلى عدة دول، مؤكدًا أن المنسق الوطني للوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية شدد على ذلك.

وشدد المركز على أن إدارة الرصد والإستجابة السريعة التابعة اتخذت التدابيراللازمة لرفع درجة اليقظة والتأهب لاكتشاف أي حالات اشتباه والتبليغ عنها من خلال نظام الإنذار المبكر للرصد، والشبكة الوطنية للرصد التي تغطي معظم المستشفيات و المرافق الصحية في كل البلديات، حسب بيان منشور على صفحته بموقع «فيسبوك».

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ولفت إلى التواصل المستمر بين مركز الاتصال الوطني للوائح الصحية الدولية والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العاليمة لتسجيل أي مستجدات أو إجراءات طارئة تصدر من المنظمة، والمتابعة والتقييم المستمر للوضع الصحي الراهن بالصين ومراجعة أفضل الممارسات الصحية العالمية للدول لتقليل خطورة انتقال الفيروس إليها.

وأشار المركز إلى تواصل المركز الوطني مباشرة مع الملحق الصحي بالسفارة الليبية بجمهورية الصين للإطلاع على الوضع الراهن والاطمئنان على المرضى الليبيين الموفدين للعلاج هناك وكذلك الجالية الليبية المقيمة بالصين، ومناقشة الإجراءات الواجب إتخاذه لضمان سلامتهم.

كما أكد التنسيق مع مكتب الرقابة الصحية الدولية لإصدار تعليمات لوحدات الحجر الصحي في مختلف المنافذ للشروع في مراقبة المسافرين القادمين من الصين، وتوعيتهم بأعراض المرض.

ونصح مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمركز كل المسافرين المتجهين إلى مناطق ظهر فيها المرض بتجنب الاتصال بالحيوانات أو المنتجات الحيوانية أو التواجد في أسواق تداول الحيوانات وتجنب الاتصال بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية حادة.

ونصح المصابين بأي عدوى تنفسية بضرورة البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين وطلب الرعاية الصحية الطبية فورًا وتقديم المعلومات المتعلقة بالسفر والأعراض المرضية.

وشدد المركز الوطني على أن الوضع الحالي في البلاد يطمئن كل الإخوة المواطنين في البلاد، لا يشكل «خطرًا» على الصحة العامة، مذكرًا بتأكيد رئيس لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية أن «من السابق لأوانه اعتبار هذا المرض حالة طوارئ صحية عامة تدعو للقلق الدولي».

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