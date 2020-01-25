مستشفى العيون بطرابلس يُجري عمليات مُعقدة

أجرى مستشفى العيون بطرابلس أكثر من 70 عملية عيون، بينها 7 مُعقّدة، وذلك ضمن بادرة تطوعية مستمرة للجمعة الرابعة على التوالي بهدف التخفيف من قائمة الانتظار وإجراء عمليات متنوعة.

وقالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق إن مستشفى العيون يقوم باستضافة نخبة من جراحي العيون من القطاع العام والخاص لإجراء عمليات للشبكية والمياه البيضاء والزرقاء والحول وغيرها من العمليات الدقيقة والمعقدة.

وأشارت إلى أن هذه البادرة تأتي من باب تخفيف الضغط على قوائم الانتظار في العمليات، ورفع المعاناة والتخفيف على المواطن من دفع المبالغ الباهظة في المستشفيات الخاصة.

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