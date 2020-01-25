سفينة الإغاثة "آلان كردي" تنقذ 78 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

أعلنت منظمة “سي آي” الألمانية غير الحكومية، أن سفينة الإغاثة الإنسانية “آلان كردي” قد تمكنت السبت من إنقاذ 78 شخصا كانوا على مركبين واجهتهما صعوبات في البحر قبالة سواحل ليبيا. ونددت رئيسة عمليات السفينة بتعرض عناصر الإنقاذ إلى “المضايقة” من حرس السواحل الليبيين.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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