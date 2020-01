أخبار لبيا24 أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أسفها للانتهاكات الصارخة المستمرة لحظر التسليح في ليبيا، حتى بعد الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المعنية في هذا الصدد خلال المؤتمر الدولي المعني بليبيا والذي عُقد في برلين. وأكدت البعثة في بيان لها عبر موقعها الرسمي أن الهدنة التي تم التوصل إليها في 12 يناير الجاري […]

