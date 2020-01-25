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البعثة الأممية: انتهاكات صارخة لحظر التسليح تهدد “الهدنة الهشة”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أسفها “للانتهاكات الصارخة المستمرة لحظر التسليح في ليبيا، حتى بعد الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المعنية في هذا الصدد خلال المؤتمر الدولي المعني بليبيا والذي عُقد في برلين”.

وقالت البعثة في بيان إن الهدنة التي تم التوصل إليها في 12 يناير، والتي وافق عليها كل من حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني، وأفضت إلى انخفاض ملحوظ في الأعمال القتالية في طرابلس، قد أعطت مهلة للمدنيين في العاصمة هم بأمس الحاجة إليها.

وتابعت البعثة الأممية انه “ومع ذلك، فإن هذه الهدنة الهشة مهددة الآن بما يجري من استمرار نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة والذخيرة والمنظومات المتقدمة إلى الأطراف من قبل الدول الأعضاء، من بينها بعض من الدول المشاركة في مؤتمر برلين”.

وأضافت أنه وعلى مدار الأيام العشرة الماضية، شوهدت العديد من طائرات الشحن والرحلات الجوية الأخرى تهبط في المطارات الليبية في الأجزاء الغربية والشرقية من البلاد لتزويد الأطراف بالأسلحة المتقدمة والمركبات المدرعة والمستشارين والمقاتلين.

وختمت البعثة بيانها بإدانة هذه “الانتهاكات المستمرة التي تهدد بإغراق البلاد في جولة متجددة ومكثفة من القتال”، داعية الدول المعنية إلى “الوفاء بالتزاماتها واحترام حظر التسليح في ليبيا احتراماً تاماً وتنفيذه بشكلٍ لا لبس فيه”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • اردوغان ليس عنده أي مبدأ هو يدعم في العصابات الاجراميه في كل من مصراته وطرابلس لانها مسيطره علي البنك المركز فهو لو الجيش هو اللي مسيطر البنك الذي بطرابلس لكان وجدنا اردوغان يدعم في الجيش ويحاول حلبه كما يحلب حاليا في ميليشيات الارهاب في الغرب الليبي فلا تعتقدوا أنه لاردوغان مبدا او عقيده أسلاميه صحيحه فلو عقيدته سليمه راهو طارد مفتري دار الافتراء في طرابلس المدعو الخرياني لأن فتاوي المعتوه الخرياني بعيده عن روح العقيده السمحاء ويستهجنها ويرفضها كل مسلم فالدكتوره الحمروش طالبت بفحص الحاله العقليه للخرياني وأكد للدكتور أن الخرياني صح صاطار ولا ينقصه شئ اللهم الشرف والكرامه فلو عندك وصفه طبيه تعيد إليه الشرف والكرامه ولكن هيهات هيهات يبصر من بناظره عمي

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