البعثة الأممية: انتهاكات صارخة لحظر التسليح تهدد “الهدنة الهشة”

عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أسفها “للانتهاكات الصارخة المستمرة لحظر التسليح في ليبيا، حتى بعد الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المعنية في هذا الصدد خلال المؤتمر الدولي المعني بليبيا والذي عُقد في برلين”.

وقالت البعثة في بيان إن الهدنة التي تم التوصل إليها في 12 يناير، والتي وافق عليها كل من حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني، وأفضت إلى انخفاض ملحوظ في الأعمال القتالية في طرابلس، قد أعطت مهلة للمدنيين في العاصمة هم بأمس الحاجة إليها.

وتابعت البعثة الأممية انه “ومع ذلك، فإن هذه الهدنة الهشة مهددة الآن بما يجري من استمرار نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة والذخيرة والمنظومات المتقدمة إلى الأطراف من قبل الدول الأعضاء، من بينها بعض من الدول المشاركة في مؤتمر برلين”.

وأضافت أنه وعلى مدار الأيام العشرة الماضية، شوهدت العديد من طائرات الشحن والرحلات الجوية الأخرى تهبط في المطارات الليبية في الأجزاء الغربية والشرقية من البلاد لتزويد الأطراف بالأسلحة المتقدمة والمركبات المدرعة والمستشارين والمقاتلين.

وختمت البعثة بيانها بإدانة هذه “الانتهاكات المستمرة التي تهدد بإغراق البلاد في جولة متجددة ومكثفة من القتال”، داعية الدول المعنية إلى “الوفاء بالتزاماتها واحترام حظر التسليح في ليبيا احتراماً تاماً وتنفيذه بشكلٍ لا لبس فيه”.

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