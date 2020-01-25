بعد انتشار فيروس “كورونا” في عدة دول.. مركز مكافحة الأمراض الليبي يرفع درجة الحذر والتأهب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أن إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز قد أخذت التدابير اللازمة لرفع درجة اليقظة والتأهب لاكتشاف أي حالات يشتبه بإصابتها بفيروس “كورونا”.

وقال المركز في بيان له، إن إدارة الرصد والاستجابة السريعة التابعة له قد قامت باتخاذ التدابير اللازمة لرفع درجة اليقظة والتأهب لاكتشاف أي حالات اشتباه، والتبليغ عنها من خلال نظام الإنذار المبكر للرصد والشبكة الوطنية للرصد التي تغطي معظم المستشفيات والمرافق الصحية في كافة البلديات.

وأشار المركز، إلى أنه من خلال التواصل مع المنسق الوطني للوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية والمنسق الوطني للرصد والاستجابة السريعة، أكد أنه لم تسجل أي حالة للمرض الذي ظهر في جمهورية الصين الشعبية مؤخراً وتسرب لعدة دول أخرى، وفق نص البيان.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أنه في تواصل مباشرة مع الملحق الصحي بالسفارة الليبية في الصين للاطلاع على الوضع الراهن على المرضى الليبيين الموفدين للعلاج هناك، والاطمئنان على الجالية الليبية المقيمة بالصين ولاتخاذه إجراءات وقائية لضمان سلامتهم من خطر انتقال العدوى.

ودعا مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمركز، كافة المسافرين الليبيين المتجهين إلى المدن التي ظهر فيها هذا المرض، إلى تجنب الاتصال بالحيوانات أو المنتجات الحيوانية أو التواجد في أسواق تداول الحيوانات، وتجنب الاتصال بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية حادة.

وطالب المركز، المواطنين الليبيين أنه في حال ظهور أعراض الإصابة بعدوى تنفسية يجب عليهم البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين وطلب الرعاية الصحية الطبية فورا، وتقديم المعلومات المتعلقة بالسفر والأعراض المرضية.

وطمأن المركز الوطني، كافة المواطنين في ليبيا بأن الوضع في الوقت الحالي لا يشكل خطراً على الصحة العامة، منوها إلى تصريحات رئيس لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في جنيف بأنه “من السابق لأوانه اعتبار هذا المرض حالة طوارئ صحية عامة تدعو للقلق الدولي”، وفق نص البيان.

وذكر البيان، أن مركز الاتصال الوطني للوائح الصحية الدولية في اتصال مستمر مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية حول أي مستجدات أو إجراءات طارئة تصدر من المنظمة، إضافة إلى المتابعة والتقييم المستمر للوضع الصحي الراهن بجمهورية الصين ومراجعة أفضل الممارسات الصحية العالمية للدول لتقليل خطورة انتقال المرض إليها.

وأضاف البيان، أنه جرى أيضا التنسيق مع مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمركز لإصدار تعليمات لوحدات الحجر الصحي في مختلف المنافذ للشروع في مراقبة المسافرين القادمين من الخارج وكانوا في زيارة إلى الصين، لغرض التقصي وجمع المعلومات لإمكانية التواصل معهم وتوعيتهم بأعراض المرض لسلامة وصحة أسرهم وعموم المجتمع.

وجاء هذا التوضيح والتحذير من المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، عقب انتشار مرض يسمى بفيروس “كورونا” في بعض المدن الصينية، أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الصينيين.

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