الدعم المركزي ينشر دورياته داخل العاصمة

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عينت وحدة التدخل السريع التابعة لفرع الإدارة العامة للدعم المركزي في طرابلس مساء أمس السبت دوريات وتمركزات أمنية داخل العاصمة ، بناءاً على الخطة الأمنية المحددة من قبل الفرع وبتعليمات من رئيسه.

وتتمركز الدوريات –حسب ما أوردته صفحة وزارة داخلية الوفاق- بالطرق العامة والفرعية للعاصمة، للحفاظ على أمن المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة وضبط المجرمين والخارجين عن القانون وحفظ الأمن والاستقرار والسهر على راحة المواطنين ضمن إرساء قواعد الأمن والآمان داخل البلاد – حسب منشور داخلية الوفاق.

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