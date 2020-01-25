اتهامات لحرس سواحل الوفاق بمضايقة المنقذين وإصدار تعليمات غير قانونية

أعلنت منظمة “سي آي” غير الحكومية الألمانية، أن السفينة “آلان كردي” أنقذت 78 شخصا كانوا على مركبين واجهتهما صعوبات في البحر قبالة السواحل الليبية.

وقالت يوهانا بوهل رئيسة عمليات السفينة الإنسانية، في بيان للمنظمة، إن “ما يسمى بحرس السواحل الليبيين التابعة لحكومة طرابلس يتعاملون مع منطقة بحث وإنقاذ باعتبارها المياه الإقليمية، ويضايقون عناصر الإنقاذ ويصدرون تعليمات غير قانونية”.

وبحسب بيان للمنظمة، تمكنت السفينة، التي “تم الاتصال بها بشكل طارئ”، أول الأمر من إنقاذ 62 شخصا من المهاجرين غير الشرعيين بينهم 8 نساء و 7 أطفال، من زورق مطاطي.

ثم، وبعد تلقيها بلاغا من سفينة شحن، أنقذت 16 شخصا بينهم ثلاثة كانوا يعانون “حالة جفاف خطرة” على متن مركب “غير قادر على الإبحار”، قبل أن تأمر بارجة تابعة لحرس السواحل التابع لحكومة الوفاق، السفينة بالابتعاد.