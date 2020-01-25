مستشفى الثورة بالبيضاء يعلن تسجيل أول حالة وفاة جراء مرض الأنفلونزا الموسمية

أخبار ليبيا24

أعلن مستشفى الثورة المركزي التعليمي بالبيضاء تسجيل أول حالة وفاة بسبب مرض الأنفلونزا الموسمية، لمواطنة تبلغ من العمر 35 عامًا.

وأفاد، مكتب الإعلام والتوعية بالمستشفى في وقت متأخر، من يوم السبت، وفاة مواطنة من سكان زاوية العرقوب (34 كم غرب مدينة البيضاء)، بعد وصولها للمستشفى عند الساعة (12:15ص بالتوقيت المحلي).

وأوضح المكتب، أن مستشفى الثورة البيضاء قام باستقبال الحالة لمدة ساعتين، أجرى خلالهما بعض الإسعافات الأولية والكشف، ومن ثم تبيّن أن الحالة تحتاج إلى تنفس اصطناعي.

وقال، “وحيث إن جميع أجهزة التنفس بغرف العناية كانت مشغولة وممتلئة، وهذا ما أعلن بسببه حالة الطوارئ، على الفور تم تخصيص سيارة إسعاف بها طاقم تمريض والذهاب بها إلى مصحة المنصورة التخصصية، حيث علمنا فيما بعد بأنه تم إسعافها لمستشفى السلام التخصصي وانتقلت إلى رحمة الله اليوم السبت”. وذكر، أن تقرير سبب الوفاة دون وجود (التهاب رئوي حاد) نتيجة الأنفلونزا الموسمية.

وأعلن مستشفى الثورة التعليمي المركزي بالبيضاء، يوم الخميس، حالة الطوارئ لثلاثة أيام بعد استقباله لثمان حالات مصابة بمرض الأنفلونزا الموسمية ودخولها قسم العناية المركزة.

وذكر مكتب الإعلام والتوعية بمستشفى الثورة، أن المستشفى سجل دخول 8 حالات مصابة بمرض أنفلونزا موسمية، وجرى إحالتهم بغرف العناية الفائقة، وإغلاق الغرفة وإيقاف استقبال الحالات مرضية الأخرى.

وأكد مكتب الإعلام والتوعية، وصول طائرة محملة بشحنة من العقار الخاص بمرض الأنفلونزا بعد ما جرى استدعاء وزارة الصحة بشكل عاجل لتوفير هذا العقار، موضحا أن إعلان حالة الطوارئ ترتب عليه فتح جميع العيادات الخارجية بمدينة البيضاء والقرى المجاورة.

وأشار المكتب، إلى أن حالة الطوارئ ستسمر لمدة 3 أيام لإجراء عمليات المتابعة والحصر ومن ثم مراقبة الوضع بشكل عام، والإعلان عن أي تطورات أخرى في حينها، منوها إلى استمرار الدراسة بشكل اعتيادي إلى حين الانتهاء من عملية الحصر والمتابعة بعد مرور ثلاثة أيام.

وقال المكتب، إن الوضع الآن تحت السيطرة بشكل كامل، مطالبا المواطنين بإبلاغ المستشفى في حال وجود أي أعراض جانبية معلومة للأنفلونزا الموسمية أو التوجه إلى أقرب مركز صحي، لافتا إلى تشكيل فرق طبية للتواصل مع أهالي المصابين بالمرض لطمأنتهم على سلامتهم.

وأضاف مكتب الإعلام والتوعية بمستشفى الثورة المركزي بمدينة البيضاء، أن غرفة العمليات بالمجلس البلدي البيضاء موجودة بالمستشفى لتذليل كل الصعاب والتواصل مع كافة الجهات المعنية، مثمنا جهود القيادة العامة للقوات المسلحة التي تجاوبت بشكل فوري مع الإعلان وتسخير كافة إمكانياتها لأي طارئ.

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