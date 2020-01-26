عودة مصحة جامعة بنغازي بعد توقف 6 سنوات

تقرير|218

تعود عيادة جامعة بنغازي إلى العمل –فبراير المقبل- بعد توقف 6 سنوات بسبب الحرب التي خاضها الجيش الوطني ضد الجماعات المسلحة -من متشددة ومارقة وأخرى إرهابية- سنة 2014 والذين حولوا الجامعة إلى ساحة حرب بتخندقهم بين مرافقها.

فتحت عيادة الجامعة أبوابها اليوم من جديد داخل جامعة بنغازي لتقدم الخدمات الصحية المجانية للطلبة وللموظفين وأعضاء هيئة التدريس ولأهلهم وتزاول نشاطها في مجمل التخصصات الطبية.

استكملت التجهيزات داخل المصحة-حسب ما أفاد به المسؤول- وستبدأ عملها اليومي على مدار الساعة وتشمل تخصصات العيون والباطنه والأشعه والأسنان وبوجود معظم التحاليل الطبية.

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