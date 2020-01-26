ورشة في العجيلات حول “حساسية النعمة”

تقرير|218

نظم مكتب دعم وتمكين المرأة التابع لمراقبة تعليم مدينة العجيلات، بالتعاون مع مكتب تعليم واندماج الفئات الخاصة بالمراقبة وبرعاية المنظمة الليبية لأصدقاء حساسية الجولتين، ورشة عمل توعوية بعنوان “الاكتشاف المبكر لمرض حساسية الجولتين.. حساسية النعمة”.

ألقى المحاضرة الدكتور الاستشاري علي المقدمي اختصاصي طب الأطفال بجامعة طرابلس والاستشاري لدى المنظمة الليبية لأصدقاء حساسية الجولتين .

احتضن مسرح العجيلات فعاليات الورشة والمحاضرة التي استهدفت عدداً من أصدقاء حساسية الجولتين وعدد من تلاميذ المدارس في المدينة .

حضر الورشة والمحاضرة، رئيس مكتب دعم وتمكين المرأة بالعجيلات ومدير تعليم واندماج الفئات الخاصة بالمدينة .. وهدفت المحاضرة الاكتشاف المبكر بمرض حساسية الجولتين وتوعية شريحة مرضى حساسية الجولتين بهذا المرض الحساس وتقديم المساعدة لهذه الشريحة بالمدينة.

كما أفاد القيمون على الورشة التوعوية أنهم بصدد افتتاح فرع للمنظمة الليبية لأصدقاء حساسية الجولتين داخل مدينة العجيلات لمساعدة أصحاب هذه الحساسية .

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