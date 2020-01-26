اخر التطورات.. اشتباكات في محاور طرابلس و القربوللي

أكدت مصادر مطلعة استمرار الخروقات للهدنة المعلنة في العاصمة طرابلس وسط اتهامات متبادلة بخرقها من قبل الطرفين.

وقالت مصادر عسكرية أن اشتباكات اندلعت قبل ساعات بمحور طريق المطار في شارع ولي العهد جنوب العاصمة طرابلس.

وأفادت المصادر أن اشتباكات عنيفة استمرت لعدة ساعات ليل السبت وحتى ساعات متأخرة في محور القربوللي بين قوات اللواء التاسع وقوات من مدينة مصراتة .

ووفقا للمصادر فإن اشتباكات محور القربوللي اندلعت من 3 محاور في الرواجح و الشريدات و الرحوميين، مشيرة إلى وصول تعزيزات عسكرية لقوات الجيش الوطني.

وذكرت مصادر متطابقة أن قوات الصاعقة كتيبة الموت 50 وصلت إلى محور القربوللي لمساندة القوات المسلحة.

ويوم أمس السبت شهدت عدة محاور جنوب العاصمة تساقط العديد من القذائف الصاروخية العشوائية بشكل كثيف على مناطق سكنية، فيما اتهمت قوات الجيش الوطني مسلحي الوفاق بالوقوف وراء هذا الأمر.

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