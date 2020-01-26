اللجنة التأسيسية لنقابة الصحفيين الليبيين تعقد اجتماعا لبحث سير عمل النقابة

بنغازي 26 يناير 2020 (وال) _ عقد رئيس اللجنة التأسيسية للنقابة الوطنية للصحفيين الليبيين المهندس عمر الجطلاوي ونائبه الأستاذ فاتح مناع، اجتماعا مع كلا من الإعلاميين المهندس عمر بخطوة، والمخرج المرئي فتحي البرغثي، والاعلامي إبراهيم امجاور.

هذا و تم خلال الاجتماع تناول التعريف بدور النقابة، وأهدافها في الحفاظ على حقوق الصحفيين والإعلاميين، إلى جانب المساهمة في تطويرهم والإرتقاء بهم، وفق الدورات التدريبية التي يمنحها الاتحاد الدولي للصحفيين. (وال _ بنغازي) ر ع / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال