6 بلديات تبدأ الخطة التشغيلية للرعاية الصحية الأولية

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الجدول الزمني للخطة التشغيلية للرعاية الصحية الأولية في ست بلديات ضمن العمل بالخطة 2020م لتفعيل الإتفاقية المبرمة بين وزارتي الصحة والحكم المحلي بنقل صلاحيات الرعاية الصحية الأولية ذات الحكم المحلي للبلديات.

ووفق صفحة وزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من المقرر تشكيل فرق العمل في الفترة بين 21 و31 يناير الحالي في قيادة المكاتب الصحية في البلديات، وتشمل أيضاً إدارات المالية والمرافق والمشاريع العامة والإدارات المسؤولة عن الجوانب الإقتصادية على مُستوى البلديات، وكذلك المسؤولين عن الجودة.

وتعتزم الوزارة إعداد الأنشطة في خطط العمل من خلال إختيار عيادات الرعاية الصحية الأولية، و تدريب فريق المهام على هياكل خطة العمل وتحديد مُتطلبات البيانات والتقييم التحليلي.

ومن المنتظر بدء العمل في بلديتي طرابلس المركز والزاوية الجنوبي اعتبارًا من 1 فبراير المقبل، وفي مصراتة و غريان اعتبارًا من 1 مارس المقبل، وسبها والبريقة اعتبارًا من 1 أبريل المقبل، بينما يبدأ تطبيق خطط العمل إعتبارا من مايو المقبل.

و أقيمت ورشة عمل حول انطلاق الخطة التشغيلية للرعاية الصحية الأولية في البلديات الستة أمس السبت بحضور ممثلين عن وزارة الصحة والحكم المحلي والمركز الوطني لتطوير النظام الصحي واللجنة العليا لنقل الإختصاصات وممثلين عن ملف العمل عند البلديات المستهدفة كمرحلة تجريبية.

وقال مدير مكتب التعاون الدولي الوزارة د.خالد عطية إن «برنامج الخطة يهدف لتحديد الإحتياجات الفعلية للبلديات فيما يخص متطلبات مقدمي خدمات الرعاية الصحية الأولية من حزمة الخدمات الأساسية، وإنشاء نظام لتوثيق الأداء وإعداد التقييم، كذلك البيانات الأساسية لإعداد الميزانيات السنوية للرعاية الأساسية، والموازنات بإطار متوسط المدى على المستوى القطاعي والوطني».

يشار إلى بداية إطلاق الخطة التجريبية هو تطبيق للإستراتيجية التي أقرها وزير الصحة في أكتوبر من العام الماضي، وتهدف إلى المساهمة في تحسين كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين من حيث الجوانب الفنية وكيفية توزيع الموارد البشرية الطبية، والمستلزمات من الأدوية وغيرها.

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