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مصدر ينفي لـ218 صدور قائمة لجنة 5+5 الممثلة للجيش

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى مصدر عسكري مقرب من القيادة العامة للجيش الوطني صدور القائمة النهائية للجنة العسكرية المكلفة بتمثيل الجيش في حوار 5+5 المنبثق عن مؤتمر برلين.

وأفاد المصدر ذاته أن الأسماء التي تم تداولها تغيرت لأكثر من مرة ولم تصدر بعد القائمة النهائية لأسماء المرشحين.

وكانت وسائل إعلام قد تداولت تصريحات كشفت أسماء أعضاء اللجنة التي ستقابل المرشحين عن طرف الوفاق بهدف الإشراف على الترتيبات الأمنية، بناء على مخرجات مؤتمر برلين.

ومن المنتظر أن تلتقي لجنة (5+5) في جنيف للسير في الملف الأمني والعسكري، ومن أهم أعمالها تحويل الهدنة إلى وقف حقيقي لإطلاق النار، ونزع السلاح، وتفكيك الميليشيات، وتنفيذ حظر السلاح، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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