“التكتل المدني”: صلاحية اتفاق الصخيرات انتهت

أصدر التكتل المدني الديمقراطي بيانا بشأن نتائج مؤتمر برلين ومنتدى جنيف المرتقب للحوار السياسي، أعرب فيه عن مساندته للجهود المبذولة لإيقاف إطلاق النار مؤكدا على موقف التكتل الثابت تجاه الأزمة الليبية في السعي لتحقيق الاستقرار وتعزيز سيادة القانون.

وأكد التكتل في بيانه عدم الاستمرار في اعتبار اتفاق الصخيرات مرجعية للحل، وإلغاء كل ما يترتب عليه والإقرار بتآكل الأجسام الناشئة عنه.

وشدد التكتل على عدم جدوى الحوار قبل خروج القوات التركية والمرتزقة السوريين من الأراضي الليبية والتأكد من وقف توريد الأسلحة إلى ليبيا، ووضع آلية واضحة لتوزيع عوائد النفط بما يعود بالنفع على الشعب الليبي، وإيقاف هدر الأموال، وتفكيك المليشيات والجماعات المسلحة ونزع أسلحتها والحفاظ على مكتسبات القوات المسلحة وتضحياتهم.

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