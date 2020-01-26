أعمال صيانة لمعالجة ضعف التيار الكهربائي في الأصابعة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء قيام دائرة توزيع الأصابعة بأعمال صيانة مختلفة لمعالجة مشكلات تذبذب وضعف التيار الكهربائي.

وبين المكتب الإعلامي للشركة أنه جرىتنفيذ عدد 2 كوابل ضغط منخفض من محطة الكماشي لمعالجة مشاكل الضعف والتذبذب في التيار الكهربائي الذي يعاني منه المواطنين القاطنين بالحي السكني المقيقات، ليتم بعد ذلك تركيب الصناديق وعلبة التوزيع في الفترة القريبة القادمة.

وأكدت الشركة نقل وحدة حلقية إلى برج البشيري وذلك لتجزئة خط الضوة وتسهيل المناورة على هذا الخط إلى جانب استكمال خروجات كوابل 95 مم٢ من صناديق التوزيع بخروجات بكج الكماشي بهدف تخفيف الأحمال ومعالجة انخفاض الجهد وتحسين الشبكة الكهربائية بالمنطقةوإصلاحكابل ضغط عالي معطوب بجهود فرقة الكوابل التابعة لدائرة توزيع الاصابعة.