الخطوط الأفريقية: تغيير الرحلات من مطار معيتيقة إلى مصراتة

أعلن الخطوط الجوية الإفريقية تغيير مسار رحلات الذهاب والعودة من مطار معيتيقة إلى مطار مصراته حتى إشعارا آخر.

وبينت شركة الخطوط الإفريقية أنه تغيير رحلات الذهاب والعودة من مطار معيتيقة إلى مطار مصراته حتى إشعارا آخر وذلك لظروف مطار معيتيقة الأمنية.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أعلن فرض الحظر الجوي فوق طرابلس بالكامل وخصوصا مطار معيتيقة ،وقال: “نعلن تفعيل الحظر الجوي فوق طرابلس بالكامل وخصوصا فوق مطار معيتيقة، وأي طائرة عسكرية أو مدنية تقلع أو تهبط في المطار، ستتعرض للرد”.

كما أعلن عن تفعيل منطقة الحظر الجوي من غريان إلى شرق ترهونة وشواطئ طرابلس، وذلك بعد رصد عدد من مقاتلي تنظيم “داعش” تسللوا إلى الجنوب، مرجحا أن تكون تركيا قد استجلبتهم.