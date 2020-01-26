مصادر صحفية تكشف أسماء لجنتي حوار ” 5+5 “

العنوان_ليبيا

كشف الناطق باسم رئاسة أركان البحرية التابعة للجيش الوطني علي ثابت أسماء ‏أعضاء لجنة “5+5” العسكرية التي من المُنتظر أن تجتمع في جنيف قبل نهاية الشهر الجاري لبحث الترتيبات الأمنية لمخرجات مؤتمر برلين.

وقال الناطق باسم رئاسة أركان البحرية في تصريحاتصحفية أن القيادة العامة للجيش الوطني قد اختارت ‏اللواء فرج المهدوي، رئيس أركان القوات البحرية، والعميد أبوقاسم الأبعج، آمر المناطق العسكرية الجنوبية، والعميد الهادي الفلاح، آمر المنطقة العسكرية الغربية، والعميد إدريس مادي، والعميد عطية حمد مدير إدارة الحسابات العسكرية.

ومن جهته، اختار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ‏اللواء الفيتوري غريبيل، واللواء أحمد أبوشحمة، والعقيد مختار نقاسا واللواء محمود بن سعيد القياديين الميدانيين في صفوف قوات الوفاق، واللواء عبدالرحمن محمد الجطلاوي مدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قال في تصريحات لـ218 إنه تسلّم الأسماء المختارة لتشكيل اللجنتين من قبل الوفاق والقيادة العامة للجيش، وأعرب عن أمله في نجاح المحادثات التي ستُجرى بين الطرفين في جنيف لإطلاق المسار الأمني العسكري ضمن خطة برلين.