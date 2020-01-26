صهد :خمس شروط لحضور مجلس الدولة إجتماعات جنيف

ليبيا – أكد عضو لجنة الحوار بمجلس الدولة الإستشاري التي شكلها المشري بغياب عضو المجلس عن مصراتة عبدالرحمن السويحلي إبراهيم صهد أن مجلسهم شكل فريقه وأن شروطهم لحضور إجتماع جنيف واضحة وتتلخص في وقف لإطلاق النار وانسحاب ما وصفها بـ”القوات المعتدية” (القوات المسلحة الليبية) وعودة المهجرين إلى بيوتهم وأن يكون الاتفاق السياسي هو المرجعية لأية مخرجات والتأكيد على المادة 12 من الاتفاق السياسي التي تحصر التعديلات في المجلسين الدولة والنواب.

صهد وفي تصريح لموقع “عربي21” القطري أمس السبت قال إن رئيس بعثة الأمم المتحدة سيعمد إلى الاستعجال وربما يحاول أن يشكل فريق النواب بمعرفته وكما صرح مؤخرا فهو يريد المسارات أن تتوازى ويلوح بأن البديل هي حرب أهلية أو إقليمية، لافتاً إلى أنه بدون وقف لإطلاق النار وإبعاد التهديد عن العاصمة لأنه من العبث التفاوض تحت فوهات الأسلحة حسب تعبيره.

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