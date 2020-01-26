انتشار مكثف لقوات “التدخل السريع” في طرابلس

قامت وحدة التدخل السريع بفرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس، السبت، بإنشاء دوريات وتمركزات أمنية داخل العاصمة، تنفيذاً للخطة الأمنية الموضوعة من قبل الفرع وبتعليمات رئيسه.

ونشرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني صوراً لمواقع تمركزات قوات التدخل السريع بالطرق العامة والفرعية بالعاصمة، تُظهر عمليات تفتيش السيارات.

وأشارت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن هذه الدوريات تعمل على ضبط المجرمين والسيارات المخالفة سعياً للحفاظ على أمن واستقرار المدينة.

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