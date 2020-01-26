أوحيدة: خيار الحل الأمني لدى البرلمان سيكون هو الأنسب في هذه الحالة

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن البرلمان في جلسته الأخيرة كلف النائب الثاني لرئيس البرلمان احميد حومة بإجراء لقاء مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة للاستفسار عن أجندة اجتماع جنيف والإجابة على بعض الأسئلة قبل أن يقرر البرلمان المشاركة أو عدمها.

أوحيدة وفي تصريح لموقع “عربي21” القطري أمس السبت أوضح أن اللقاء تم بالفعل قبل يومين في تونس وأنه ستتم موافاة مجلس النواب بما حدث في جلسة الاثنين القادم وعلى ضوء ما يقرره المجلس سيكون قرار الحضور من عدمه.

ورأى عضو مجلس النواب أنه لابد أن تركز أجندة الاجتماع في المقام الأول على وضع آلية واضحة لحل المليشيات وتسليم سلاحها وإعادة هيبة الدولة ووضع حد للفساد وإن لم يحدث فإن خيار الحل الأمني لدى المجلس سيكون هو الأنسب مهما كان الثمن للأسف، بحسب تعبيره.

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