مقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء سقوط قذائف جنوب طرابلس

أعلنت عملية بركان الغضب مقتل شخص وإصابة 5 آخرين أمس السبت جراء سقوط قذائف جنوب العاصمة طرابلس.

وبينت عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الوافد المغربي عبد الحق شقرون (فني ميكانيكي من سكان شرفة الملاحة منذ أكثر من عشرين عامًا) توفي إثر إصابته بقذيفة غراد بعد ادائه صلاة المغرب وخروجه من مسجد القمبري المجاور لمطار معيتيقة، موضحة أن القذيفة أدت أيضا إلى إصابة ثلاثة مواطنين نُقلوا لتلقي العلاج اللازم.

وأشارت عملية بركان الغضب إلى جرح شخصين إثنين (حسام نوري المبروك وياسين على عسكر) جراء سقوط قذيفة عشوائية على مستشفى الصفوة بمنطقة الهضبة القاسي، تصادف وجودهما بالمصحة لتأدية عملهما بها ما بها، ونقلا إلى مستشفى الحوادث ابوسليم لتلقي العلاج