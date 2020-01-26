قائد سلاح الدرك الإيطالي: نواجه مكائد داعش والقاعدة المنتشرة من ليبيا إلى الساحل الأفريقي

ليبيا – قال قائد سلاح الدرك الإيطالي كارابينييري جوفاني نيستري إن مكائد الإرهاب لم يتم التخلص منها نهائياً.

نيستري وفي إطار حديثه عن التهديدات المتعددةالتي يواجهها فيلق الدرك وفقاُ لوكالة “آكي” الإيطالية أمس السبت أصاف:” الهزائم التي لحقت بهياكل تنظيمي داعش والقاعدة لم تنه المكائد التي تحملها رسالتهما والتي ما تزال قادرة على خلق عمليات التطرف في مختلف السياقات الداخلية والمنتشرة على نطاق واسع في مناطق إقليمية قريبة منا والتي تمتد من ليبيا إلى الساحل الأفريقي وصولا الى قوس البلقان”.

وشدد العسكري الإيطالي على القول:” نحن نوجه نحو هذين التنظيمين أنشطة استخباراتية سواء أكانت ميدانية أم على شبكة الإنترنت وكذلك تبادل النتائج مع قوات الشرطة الأخرى ومع وكالات الإستخبارات والأمن في لجنة التحليل الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب”.

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