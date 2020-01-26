مساعد وزير الخارجية الأمريكي: على أنقرة إحترام مؤتمر برلين بعدم إرسالها مرتزقة سوريين إلى ليبيا

ليبيا – قال مُساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تمارس دورًا مهما في مساعي حل النزاع في ليبيا.

شنكر وخلال لقاء مع قناة “الحرة” الأمريكية أمس الأول وفقاً لما نقله موقع “صدى البلاد” المصري أضاف:” اتفقنا خلال انطلاق مؤتمر برلين على ألا يتم إرسال قوات جديدة إلى ليبيا وتركيا لديها مرتزقة في سوريا وهذا مرفوض ونأمل أن تحترم أنقرة اتفاق برلين”.

وتابع:” كل المشاركين في المؤتمر أكدوا على ضرورة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في ليبيا ويجب الانتقال إلى التفاوض فورًا “.

وأكد مساعد وزير الخارجية على أن مجلس الأمن والأمم المتحدة لم يكونا فاعلين فيما يتعلق بفرض عقوبات على تركيا، مضيفًا :” علينا أن نكون أكثر جدية في هذا الصدد والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكدت على ضرورة تسمية من يخترق حظر إطلاق النار”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية