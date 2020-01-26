المحجوب يتهم الميليشيات بخرق الهدنة في طرابلس

نفى آمر إدارة التوجيه المعنوي العميد خالد المحجوب، خرق القوات المسلحة للهدنة في العاصمة، موضحا أن الجنود منضبطون وملتزمون بالأوامر.

وأكد المحجوب في تصريح صحفي أن الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق هي التي بدأت في خرق الهدنة، ومستمرة في ذلك، وأشار إلى أن بعض عناصر الميليشيات غير راضين على وقف إطلاق النار، وهو ما يدفعهم إلى محاولة استفزاز القوات المسلحة.

وأضاف المحجوب أن حق القوات المسلحة مكفول في الرد على انتهاكات وقف إطلاق النار، مبينا أن الأوامر العسكرية تقضي باستمرار الالتزام بوقف إطلاق النار، وأن الجيش يحافظ على مواقعه السابقة.

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