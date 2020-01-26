الجيش الوطني الليبي يسيطر على القداحية ويتابع تقدمه نحو مصراتة

سيطر الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، على قرية القداحية جنوب غرب الوشكة ويتابع تقدمه باتجاه مصراتة.

بنغازي- سبوتنيك وقال مصدر عسكري فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” اليوم الأحد، “قوات الجيش الليبي تسيطر على قرية القداحية جنوب غرب الوشكة التي تبعد عن مصراتة نحو 130 كيلومترا”.

وتشهد ليبيا منذ أبريل/ نيسان الماضي مواجهات بين قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومقرها بطرابلس غربي البلاد، وقوات الجيش الوطني الليبي الموالي للبرلمان في شرقي البلاد، والذي يسعى لاستعادة السيطرة على العاصمة ولا يعترف بشرعية الوفاق.