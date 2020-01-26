اجتماع أمني موسع للغرفة الأمنية المشتركة في سرت

عقد في مقر مديرية أمن سرت أمس اجتماع أمني موسع للغرفة الأمنية التي تضم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في المدينة.

وترأس الاجتماع آمر الغرفة الأمنية سرت العميد عبدالباسط بوغريسة، بحضور مدير أمن سرت العقيد ميمي لامين، ومدير الأمن الداخلي، وآمر الاستخبارات العسكرية، ورئيس المخابرات العامة، وآمر الشرطة العسكرية سرت، والدعم المركزي والإدارة العامة للبحث الجنائي.

واتفق المجتعون على ضرورة مساندة أجهزة وزارة الداخلية للقيام بدورها في تأمين المدينة وحماية ظهر القوات المسلحة، ومنع أية خروقات أمنية قد تحدث، على أن يكون عمل الغرفة تحت إشراف النيابة العامة لتطبيق أعلى درجات الإجراءات القانونية.

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