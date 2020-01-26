جماعة الإخوان في الجزائر: علينا الإنضمام للمحور التركي فيما يتعلق بالأزمة الليبية

ليبيا – دعا رئيس حركة مجتمع السلم أكبر حزب إسلامي في الجزائر والمعروفة اختصارا باسم “حمس” عبدالرزاق مقري بلاده للانضمام للمحور التركي فيما يتعلق بالأزمة الليبية.

مقري وفي تصريح نقله موقع “ميدل إيست أونلاين” أمس السبت أضاف:” أن الجزائر لن تستطيع مواجهة المخاطر وحدها ولا بد أن تختار محاور تنسجم معها وفي هذا الإطار نشجعها على الاتجاه شرقا نحو الصين وروسيا وتركيا وإيران ونثمن عاليا زيارة الرئيس التركي للجزائر المرتقبة يوم الأحد ويبدو موقف مقري أقرب لتقديم الولاء والطاعة لأردوغان ولأجندته قبل الزيارة المرتقبة”.

وقال مقري إن بلاده تتعامل مع الملف الليبي بكفاءة،مؤكدا دعم حركته المحسوبة على تيار الإخوان للسياسة الخارجية الرسمية في إدارتها للملف الليبي إلى حد الآن.

وأشار رئيس حركة مجتمع السلم إلى أن دعم سياسة تبون تأتي من حيث التزامها بالشرعية الدولية وتفضيلها للحل السلمي وتقديم المساعدات للشعب الليبي الشقيق وقدرتها على ولوج القضية الدولية بكفاءة رغم التأخر الكبير في السابق