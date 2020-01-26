النائب المصري مصطفى بكري يزور وزارة الخارجية الليبية

زار عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري أمس وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية تلبية لدعوة رسمية من الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الزيارة تأتي في إطار استضافة النائب بكري في الصالون السياسي في دورته الثامنة التي ستكون تحت عنوان: الحرب على الإرهاب والأمن القومي العربي، شعب واحد ومصير مشترك.

كما أن الزيارة جاءت ضمن تعزيز العلاقات بين البلدين والوقوف على حقيقة الأوضاع التي تشهدها ليبيا من أمن واستقرار بفضل القوات المسلحة والحكومة ومجلس النواب الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي.

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