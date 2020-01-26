أردوغان: حفتر يواصل الهجمات بكل الموارد المتاحة لديه

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد أن قائد الجيش خليفة حفتر ينتهك الهدنة في ليبيا وبالتالي ليس من المتوقع أن يلتزم بوقف إطلاق النار موضحا أنه “يواصل الهجمات بكل الموارد المتاحة لديه. لكنه لن ينجح هنا”.بين قوات الجيش وقوات الوفاق في العاصمة طرابلس.

وبحسب رويترز قال أردوغان في تصريحات أدلى بها في مطار أتاتورك في اسطنبول قبل زيارة للجزائر إن قوات الجيش انتهكت مرارا وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال أردوغان “قبل كل شيء حفتر انقلابي… في تلك المرحلة نحتاج لأن نرى هوية حفتر بوضوح. إنه رجل خان قادته من قبل أيضا. ليس من الممكن أن نتوقع الرحمة والتفاهم من شخص كهذا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار” حسب تعبيرة.