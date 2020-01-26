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الوطنية للنفط: انتاج ليبيا تراجع أكثر من 900 ألف برميل يومياً

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم الأحد، إن إنتاج الخام في الأسبوع المنتهي في 24 يناير نزل أكثر من 900 ألف برميل يومياً، إلى 284 ألفا و153 برميلا يوميا من 1.2 مليون برميل في الأسبوع السابق.
وعلى مدار الأسبوع الفائت أدى حصار موالين لبعض القبائل إلى إغلاق موانئ وحقول في شرق وجنوب ليبيا. 

وسجل الإنتاج يوم السبت 320 ألفا و154 برميلا يوميا.

وتمتلك ليبيا تاسع أكبر احتياطي نفطي معروف في العالم، وأكبر احتياطي نفطي في أفريقيا. ويسعى حفتر للسيطرة على موارد النفط، من أجل دعم هجماته ضد العاصمة طرابلس التي بدأها منذ إبريل/ نيسان الماضي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • موقع خرفانى غبى يقول يسعى حفتر للسيطرة على النفط ونسوا ان ااشعب الليبى هو من سيطر على النفط وليبيا بها ستة مليون حفتر راسهم اجمد من الصاعيدة فى التصميم على الحق

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