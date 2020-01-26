الجوهري يعتزم الطعن بقضية تمويل القذافي لساركوزي

صرحت محامية رجل الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر جوهري، كاثلين هاريس لوكالة، فرانس برس، أن موكلها يعتزم العودة إلى فرنسا والطعن بالقضية المتعلقة بتمويل حملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الرئاسية في عام 2007 وشبهات الحصول على تمويل من ليبيا.

هذه التطورات الجديدة في قضية رجل الأعمال الفرنسي الجزائري وعلاقته بالتمويل المشبوه لحملة ساركوزي، تزامنت مع رفض محكمة استئناف بريطانية طعنا تقدم به جوهري وأيدت الحكم الصادر عن محكمة ويستمنستر في فبراير العام الماضي، والقاضي بتسليمه إلى فرنسا.

ويعد الجواهري الاسم الأبرز في القضية التي أثارت جدلا كبيرا في فرنسا وأوروبا، بعد الكشف عن شبهات بحصول حملة ساركوزي على تمويل من ليبيا.

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