المحجوب ينفي خرق الجيش للهدنة

العنوان_بنغازي

أكد آمر إدارة التوجيه المعنوي العميد خالد المحجوب، التزام قوات الجيش الليبي بالهدنة، مشددا على انضباط الجنود والتزامهم بالأوامر.

ونفى المحجوب خرق قوات الجيش الليبي للهدنة، مؤكدا أن قوات الوفاق هي التي بدأت في خرق الهدنة، واستمرت في ذلك حتى الان.

وأشار المحجوب إلى أن بعض قادة قوات الوفاق غير راضين على وقف إطلاق النار، وهو ما يدفعهم إلى محاولة استفزاز قوات الجيش.

وأضاف المحجوب أن حق قوات الجيش مكفول في الرد على انتهاكات وقف إطلاق النار، مبينا أن الأوامر العسكرية تقضي باستمرار الالتزام بوقف إطلاق النار، وأن الجيش يحافظ على مواقعه السابقة.