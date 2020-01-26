وصول عدد من السفن التجارية لميناء بنغازي

أكدت إدارة ميناء بنغازي البحري دخول سفينة نقل الحاويات “قريتا” التابعة للوكيل الملاحي شركة الديليل للتوكيلات الملاحية إلى أرصفة الميناء حاملة على متنها 100 حاوية من البضائع والسلع المختلفة.

وأشارت إدارة الميناء ضمن أحدث البيانات الصادرة عنها إلى دخول السفينة “حنا” التابعة لشركة الأفق للتوكيلات الملاحية مُحمّلة بحوالي 22 ألف طن من السكر.

وكان الميناء قد استقبل العديد من السفن التجارية خلال الفترة الماضية التي شهد خلالها حركة تجارية نشطة.

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