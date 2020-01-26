مؤسسة النفط: تراجع الإنتاج نتيجة إغلاق الموانئ والخسائر 318 مليون دولار حتى الجمعة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد تراجع إنتاج النفط إلى 284.153 برميل في اليوم نتيجة إغلاق عدد من الموانئ وتعطل الإنتاج في عدد من الحقول، موضحة أن الاقتصاد الليبي تكبد خسائر بلغت 318 مليون دولار حتى يوم 24 يناير الجاري (الجمعة الماضي).

وأضافت المؤسسة أن الوقود لا يزال متوفرا بكميات كافية في المناطق الوسطى والشرقة، إذ تواصل السفن تزويد هذه المناطق بالوقود، منوهة إلى أن «المستودعات في المانطق الغربية والجنوبية تعاني من نقص في الإمدادت بسبب الحرب القائمة، كما أن إيصال الوقود في المنطقة الجنوبية يشكل خطرا كبيرا على حياة السائقين».

وقالت المؤسسة إن مستودع الوقود بطريق المطار يتعرض لقصف متكرر ما يمنع من إيصال الوقود إلى بعض المناطق.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا