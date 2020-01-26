ننشر السعة التخزينية للوقود في طبرق وبنغازي وسبها (الأحد 26 يناير 2020)

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن الوقود متوافر بكميات كافية في المناطق الوسطى والشرقية، لكنه ليس كذلك بالنسبة إلى المناطق الغربية والجنوبية التي تعاني نقصا في الإمدادت، موضحة أن سبها لا يوجد بها أي سعات تخزينية من البنزين أو غاز الطهي.

وذكرت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، أن بنغازي فيها سعات تخزينية من البنزين بالمستودعات تكفي 5 أيام، ومن الديزل 13 يوما ومن غاز الطهي 13 يوما أيضا.

أما في طبرق، فكميات البنزين تكفي 6 أيام، والديزل 8 أيام، وغاز الطهي 3 أيام فقط، بينما لا توجد في سبها سعات تخزينية من غاز الطهي والبنزين، بينما يتوافر الديزل لمدة 11 يوما.

ولفتت المؤسسة إلى أنه تم تفريغ سفينة محملة بالبنزين في بنغازي الجمعة الماضي، ومن المتوقع وصول سفينة أخرى مساء اليوم الأحد، منبهة بأن مصفاة الزاوةية لا تزال تعمل وتنتج الوقود للاستعلال المحلي.

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